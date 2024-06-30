В Петербурге девятиклассника обвинили в изнасиловании 12-летней девочки

На севере Петербурга задержан подросток по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки в подъезде дома. Об этом сообщает mk.ru.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать пострадавшей школьницы, женщина заявила, что в подъезде дома над ее ребенком надругался подросток. В совершении преступления подозревается девятиклассник, он задержан, возбуждено уголовное дело об изнасиловании.

По данным местных СМИ, 14-летний мальчик напал на девочку в подъезде многоэтажки по Гражданскому проспекту. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи. Подробности о состоянии девочки неизвестны.

До этого сообщалось, что в Калининграде педофил пытался изнасиловать девочку и укусил ее. 59-летний гражданин Узбекистана подошел к 11-летней школьнице во дворе жилого дома и попросил проводить его до остановки. По дороге мужчина предложил ребенку поцеловаться. Не желая идти с ним дальше, школьница села на скамейку, злоумышленник попытался сорвать с нее футболку и трогал за интимные места. Когда девочка стала сопротивляться, мигрант укусил ее за щеку и скрылся. Подозреваемого задержали, в ходе расследования он не признал своей вины. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы

Ранее в Пермском крае мужчину арестовали за изнасилование трехлетнего ребенка.