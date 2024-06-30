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В ДНР нашли проспонсированные в США книги про пособника нацистов Шухевича

РИА: в ДНР нашли изданные на деньги из США экстремистские книги про Шухевича

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Wikimedia Commons

В прифронтовой зоне в Донецкой народной республике (ДНР) нашли книги, которые оправдывают действия нацистского коллаборациониста Романа Шухевича. Об этом РИА Новости рассказал мобилизованный военнослужащий с позывным Цапля.

«Книги пытаются оправдать нацизм, они напечатаны до конфликта на майдане — в 2007 году при содействии фонда из Чикаго», — уточнил солдат.

По словам Цапли, российские военные обнаружили экстремистскую литературу во время зачистки и разминирования территории: книги были завернуты и спрятаны на полке в шкафу.

Фонд, о котором идет речь, был создан мигрировавшим в США членом подпольной группировки, сотрудничавшей с украинскими националистами, Юлианом Кулясом. Он сделал в Штатах карьеру банкира и юриста, закончил Национальный университет обороны в Вашингтоне с дипломом по истории. Также является полковником разведки в резерве.

Роман Шухевич возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН(б) (организация запрещена в России) на Западной Украине и был главнокомандующим Украинской повстанческой армией (организация запрещена в России) (УПА). Подробнее о преступной деятельности Шухевича и о том, как его ликвидировали спецслужбы СССР — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Чечне показали изданную на Украине книгу про принцесс с пропагандой нетрадиционных отношений.

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