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В Ростовской области 14-летний зацепер обгорел от удара током на крыше поезда

В Ростовской области подростка-зацепера ударило током на крыше поезда

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Depositphotos

В Ростовской области на станции Темерник 14-летний мальчик получил ожог 85% тела, забравшись на крышу поезда. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел на станции Темерник Северо-Кавказской железной дороги, 14-летний школьник забрался на вагон-цистерну грузового поезда и получил удар током. Врачи диагностировали у пострадавшего ожог 85% тела, спасти ребенка не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют детали произошедшего.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае 17-летнего юношу ударило током на железной дороге, когда он пытался перелезть через поезд. Инцидент произошел на станции Антипиха 25 июня, на железнодорожных путях был обнаружен 17-летний юноша. По предварительной информации, молодой человек хотел перелезть через поезд, забрался на цистерну и, задев электропровод под напряжением, получил удар током. На место была вызвана скорая помощь, пострадавшего госпитализировали, несмотря на все усилия медиков, спасти юношу не удалось.

Ранее на Сахалине ребенка госпитализировали после удара током на опоре ЛЭП.

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