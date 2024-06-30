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Австралия предложила новую меру поддержки для борьбы с изменениями климата

ESGNews: Австралия выпустила облигации для борьбы с изменениями климата

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Bill Bachmann/Global Look Press

Австралия выпустила первые в стране «зеленые» облигации на сумму семь миллиардов долларов для борьбы с изменениями климата. Об этом сообщает ESGNews.

«Эти облигации направленны на финансирование проектов, поддерживающих смягчение последствий изменения климата и адаптацию к нему», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что новые облигации вызвали значительный глобальный интерес, подчеркивая потенциал Австралии как ведущего направления для зеленых инвестиций. Выпуск ценных бумаг также поможет с финансированием предприятий по производству зеленого водорода.

Ожидается, что новые облигации будут способствовать созданию экологически чистого транспорта и сохранению биологического разнообразия. Проект соответствует цели Австралии по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году и целям устойчивого развития ООН.

Недавно Папа Римский Франциск призвал человечество бороться с глобальным потеплением и поручил организовать производство электроэнергии за счет солнечных батарей, достаточной для обеспечения Ватикана.

Ранее ученые нашли изменения в облаках, усиливающие потепление климата.

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