Австралия предложила новую меру поддержки для борьбы с изменениями климата

Австралия выпустила первые в стране «зеленые» облигации на сумму семь миллиардов долларов для борьбы с изменениями климата. Об этом сообщает ESGNews.

«Эти облигации направленны на финансирование проектов, поддерживающих смягчение последствий изменения климата и адаптацию к нему», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что новые облигации вызвали значительный глобальный интерес, подчеркивая потенциал Австралии как ведущего направления для зеленых инвестиций. Выпуск ценных бумаг также поможет с финансированием предприятий по производству зеленого водорода.

Ожидается, что новые облигации будут способствовать созданию экологически чистого транспорта и сохранению биологического разнообразия. Проект соответствует цели Австралии по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году и целям устойчивого развития ООН.

Недавно Папа Римский Франциск призвал человечество бороться с глобальным потеплением и поручил организовать производство электроэнергии за счет солнечных батарей, достаточной для обеспечения Ватикана.

Ранее ученые нашли изменения в облаках, усиливающие потепление климата.