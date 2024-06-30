В Нигерии 18 человек погибли из-за атак женщин-смертниц

В Нигерии 18 человек погибли из-за атак террористок-смертниц на семейных мероприятиях. Об этом пишет Reuters.

Еще около 30 человек получили ранения. Атаки происходили на похоронах, свадьбах и в больницах в городе Гвоза на востоке Нигерии. Среди погибших — беременные женщины и дети. До сих пор никто не взял на себя ответственность за теракты.

Пострадавшие получили черепно-мозговые травмы, повреждения конечностей и ранения в живот.

До этого сообщалось, что Германия может подвергнуться террористической атаке со стороны ИГ (организация запрещена в России)* во время Евро-2024.

По информации источника, Германия находится «под прицелом» некоторых джихадистских организаций, в частности «Исламского государства» (запрещено в России и признано террористическим) и «ИГИЛ-К», известное как «Вилаят Хорасан» (запрещено в России и признано террористическим).

Глава Федерального ведомства по защите Конституции ФРГ Томас Хальденванг заявил, что возможный сценарий террористического акта — крупномасштабная скоординированная атака, подобная той, что произошла в Москве.

Ранее в Москве смертник ИГ получил 17 лет за попытку подрыва здания ФСБ на Лубянке.