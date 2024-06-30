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Во Франции пассажиры самолета не дали депортировать мигранта в Мали

RFI: пассажиры самолета не дали депортировать мигранта из Франции в Мали

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Shutterstock/Vitalii Matokha

Во Франции пассажиры самолета не дали депортировать мигранта в Мали. Об этом сообщает французская радиостанция RFI.

Летевшие в Мали пассажиры заявили, что не дадут самолету взлететь вместе с депортируемым, из-за чего его вернули в тюрьму для мигрантов. Получить поддержку французов Муссе удалось благодаря просьбы о помощи в социальной сети.

Сообщается, что 25-летнего уроженца Мали Муссу пытаются выслать из страны несмотря на наличие законных оснований для пребывания в стране и 22 прожитых в Париже года. Причиной для высылки стало отсутствие документов, несмотря на предписание административного суда о выдаче разрешения на временное пребывание.

С момента ареста мигранта прошел уже месяц, до выдачи документов он сможет находиться во Франции еще не более двух месяцев.

До этого министр здравоохранения Франции Орельян Руссо уволился из-за жестокого закона о миграции.

Ранее во Франции заявили, что промышленность страны 10 лет будет нуждаться в мигрантах.

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