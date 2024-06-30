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В Атлантике усилился тропический шторм «Берил»

Тропический шторм «Берил» в Атлантике усилился до урагана

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NASA

Тропический шторм «Берил» в Атлантическом океане превратился в ураган первой категории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Национальном центре по наблюдению за ураганами США (NCAR).

По его данным, скорость порывов ветра в пределах урагана составляет около 33 метров в секунду, что соответствует первой категории по шкале Саффира — Симпсона. Ученые считают, что в дальнейшем ураган может усилиться.

В настоящее время «Берил» находится на расстоянии свыше 1,1 тысячи километров к юго-востоку от Барбадоса и движется на запад со скоростью 35 километров в час. Власти Барбадоса уже оповестили население об угрозе удара стихии.

Недавно американские ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что выбросы углекислого газа будут направлять тропические дожди на север в ближайшие десятилетия. В результате будет оказано глубокое воздействие на сельское хозяйство и экономику экваториального пояса Земли.

До этого ученые сообщили, что глобальное потепление нарушило один из биологических циклов океана.

Ранее россиянам рассказали, что делать если ураган застал во время поездки на машине.

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