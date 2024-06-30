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В Запорожской области поврежден объект критической инфраструктуры

ОВА: в запорожском городе Вольнянске поврежден объект критической инфраструктуры

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В запорожском городе Вольнянске поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Запорожской области Иван Федоров, подчиняющийся украинским властям.

Также сообщается о повреждении жилого здания и магазина. На месте происшествия работают оперативные службы. Город Вольнянск находится на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

До этого сообщалось, что ВСУ обстреливают город Токмак Запорожской области из тяжелых видов вооружений.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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