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Орбиту МКС скорректировали для запуска «Союза МС-26» осенью

Роскосмос: «Прогресс МС-26» готовит орбиту МКС к осенней пересменке экипажей

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«Роскосмос»

Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали для осенней пересменки экипажа. Об этом сообщили в госкорпорации »Роскосмос».

«Сегодня в 01:39 мск включились двигатели «Прогресса МС-26», проработали 536 секунд, выдав импульс величиной 0,78 м/с.», — говорится в сообщении.

В Роскосмосе отметили, что в результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,36 километра и достигла отметки в 418,25 километра. За все время полета МКС проведена 361 коррекция высоты ее орбиты. Из них 204 — с помощью двигателей кораблей «Прогресс».

Пересменка ожидается в сентябре — пилотируемый корабль «Союз МС-26» отправится на орбиту, а «Союз МС-25» вернется домой.

На борту МКС работает экипаж 71-й длительной экспедиции. В него помимо Олега Кононенко, Николая Чуба и Трейси Дайсон входят космонавт Роскосмоса Александр Гребенкин, а также астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.

Кроме того, на борту присутствует экипаж корабля Starliner (полет Boe-CFT) — астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.

До этого новосибирский космонавт, Герой России Анна Кикина призналась, что готовится к новому полету на МКС. Она прошла курсы реабилитации после своего возвращения на Землю и продолжает поддерживать навыки для дальнейшего полета.

Ранее стала известна «метеоритная» миссия «Луны-26».

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