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Элтон Джон призвал британцев голосовать за оппозицию на парламентских выборах

Британский певец Элтон Джон призвал 4 июля голосовать за лейбористскую партию

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Greg Allen/AP

Британский певец сэр Элтон Джон публично выразил поддержку оппозиционной Лейбористской партии и призвал британцев голосовать за нее на грядущих всеобщих выборах 4 июля. Заявление артиста цитирует The Guardian.

«Мы поддерживаем победу Кира (Стармера, лидера оппозиции — «Газета.Ru».) и Лейбористской партии на этих выборах. Есть только один выбор», — заявил певец.

Сэр Элтон Джон также призвал объединиться британцев вокруг лейбористов, чтобы победить на выборах. Музыкант указал на избыточную в Великобритании бюрократию и бумажную волокиту. По мнению артиста, они мешают развиваться новому поколению талантливых людей.

Среди прочего певец упомянул, что культурные обмен и образование, которые ему помогли добиться успеха, находятся под угрозой полного исчезновения в стране. Лейбористская партия при этом сможет изменить ситуацию, считает музыкант.

Лейбористская партия Великобритании — одна из двух основных политических партий страны, наряду с Консервативной. Придерживается левоцентристской и социал-демократической идеологии. Была основана в 1900 году. С английского название партии (Labour Party) буквально переводится как «трудовая» или «рабочая» партия. Исторически считается, что партия представляет интересы рабочего класса, профсоюзов и прогрессивных общественных движений.

22 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о роспуске парламента и заявил о назначении досрочных выборов в стране на 4 июля 2024 года.

Ранее российский посол назвал неожиданными досрочные выборы в Британии.

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