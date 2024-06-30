Ученые обнаружили у морских гребневиков черты человеческого мозга

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что морские гребневики выживают на глубине в условиях высокого давления благодаря содержанию фосфолипидов, которые содержатся в человеческом мозге. Данные об исследовании опубликованы в журнале Science.

Для экспериментов ученые собрали образцы гребневиков из различных регионов, чтобы сравнить животных при разных условиях среды. Биологи выяснили, что у этих морских животных имелись уникальные липидные структуры, которые позволяли компенсировать воздействие сильного давления.

Кроме того, ученые установили, что плазмалогены составляют три четверти липидов всего организма у гребневиков. Этот фермент также содержится в человеческом мозге. Их снижение часто сопровождается ухудшением функции мозга и даже нейродегенеративными заболеваниями, вроде болезни Альцгеймера.

Ученые, проводившие эксперимент, надеются, что их работа приведет к дальнейшему изучению роли плазмалогенов в поддержании здоровья и заболеваниях мозга.

Недавно американские ученые из Университета штата Нью-Йорк обнаружили в мозге соединение, которое играет ключевую роль в формировании долговременной памяти.

Ранее ученые остановили утрату памяти при болезни Альцгеймера с помощью экспериментального лекарства.