Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые обнаружили у морских гребневиков черты человеческого мозга

Science: у гребневиков обнаружили адаптацию для выживания при высоком давлении

close
100%
Shutterstock

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что морские гребневики выживают на глубине в условиях высокого давления благодаря содержанию фосфолипидов, которые содержатся в человеческом мозге. Данные об исследовании опубликованы в журнале Science.

Для экспериментов ученые собрали образцы гребневиков из различных регионов, чтобы сравнить животных при разных условиях среды. Биологи выяснили, что у этих морских животных имелись уникальные липидные структуры, которые позволяли компенсировать воздействие сильного давления.

Кроме того, ученые установили, что плазмалогены составляют три четверти липидов всего организма у гребневиков. Этот фермент также содержится в человеческом мозге. Их снижение часто сопровождается ухудшением функции мозга и даже нейродегенеративными заболеваниями, вроде болезни Альцгеймера.

Ученые, проводившие эксперимент, надеются, что их работа приведет к дальнейшему изучению роли плазмалогенов в поддержании здоровья и заболеваниях мозга.

Недавно американские ученые из Университета штата Нью-Йорк обнаружили в мозге соединение, которое играет ключевую роль в формировании долговременной памяти.

Ранее ученые остановили утрату памяти при болезни Альцгеймера с помощью экспериментального лекарства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами