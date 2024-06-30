Стоматолог рассказал, как стресс влияет на здоровье зубов

В силу определенных особенностей нашего организма на стрессовую ситуацию он реагирует, запуская выработку трех гормонов: адреналина, норадреналина и кортизола. Именно кортизол может приводить к тому, что человек в стрессе начинает много есть — появился даже такое термин как «кортизоловое ожирение». При этом чаще всего рука пациента тянется не к полезному белку в виде куриной грудки, а к сладкому, жирному и сочетанию жирной и углеводной пищи. Об этом «Газете.Ru» рассказал Магомед Дахкильгов, главный врач Немецкого Имплантологического Центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог.

«Между тем, чем больше мы потребляем углеводов — тем хуже состояние полости рта. Быстрые углеводы из сладостей, мучного и макарон начинают усваиваться еще в полости рта, при этом они обеспечивают питанием патогенную микрофлору, в том числе бактерии, которые выделяют кислоты, разрушающие эмаль зубов и ткани десен. Так и получается, что заедание стресса может приводить к кариесу, его осложнениям (пульпиту, например) и воспалительные заболеваниям мягких тканей полости рта», — объяснил эксперт.

Второй фактор — психогенное влияние на зубы. Находясь в состоянии сильного или хронического стресса, человек может буквально начать скрежетать зубами во сне.

«Накопленный за день стресс влияет на нервную систему, и когда волевой контроль ослабевает (т.е. когда человек ложится спать), то иннервируются жевательные мышцы, которые отвечают за движение нижней челюсти. Они так сильно сокращаются, что прижимают нижнюю челюсть к верхней, а из-за движений мышц зубы начинают тереться друг о друга», — добавил он.

По его словам, это явления получило название бруксизм. В результате возникает патологическая стираемость зубов, при котором из-за ночного скрежета и стискивания эмаль, а затем дентин буквально стираются. К сожалению, восстановить потерянные ткани можно только с помощью протезирования (виниры, коронки), т.к. зубы не имеют способности к самовосстановлению, в отличие от слизистых оболочек.

«Для борьбы с первопричиной, т.е. с бруксизмом, нужна помощь гнатолога — это врач, который специализируется на изучении состояния челюстных суставов, мышц и всех прилегающих к ним структур. Гнатолог проведет диагностику и изготовит индивидуальные каппы — миорелаксирующие, для расслабления мышц, фиксирующие челюсть в правильном положении и так далее», — резюмировал врач.

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