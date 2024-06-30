Эксперт посоветовала задуматься, есть ли у вас финансовая стратегия

Вопрос финансов играет значимую роль в достижении личных целей. Это фундамент, который позволяет построить ту жизнь, которая соответствует нашим интересам, и обеспечивает свободу от внешних и внутренних ограничений. При построении такого фундамента не обойтись без личной финансовой стратегии — постановки целей и разработки плана по их эффективному достижению. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт по формированию личного и семейного капитала и основатель Multi Family Office SOKOLOVA finance Екатерина Соколова.

«Для разработки индивидуальной финансовой стратегии необходимо провести анализ текущих активов и пассивов, оцифровать личные цели, сделать расчеты и подобрать финансовые и инвестиционные инструменты, предусматривающие текущие и будущие условия, влияющие на финансовый план (диверсификацию активов для снижения рисков, защиту от инфляции, личные жизненные обстоятельства и т.п.)», — объяснила эксперт.

По ее словам, здесь не обойтись без высокой экспертности и опыта в управлении финансами, инвестировании и юриспруденции. В результате вы получите наиболее эффективный поэтапный готовый путь к достижению ваших целей, сокращается время на их реализацию. Каждому человеку стоит задуматься прямо сейчас, насколько эффективна его финансовая стратегия (и есть ли она в принципе) при текущем состоянии личного бюджета, и почему ее стоит создать, если он хочет изменить свою жизнь в лучшую сторону.

«Помимо сотрудничества с финансовым консультантом важно самостоятельное освоение базовых знаний и навыков финансовой грамотности: понимание источников ваших доходов, а также всех статей расходов; умение откладывать и сохранять свой капитал; инвестирование накоплений для приумножения текущего дохода; представления о том, с какой целью сохранять и создавать финансы», — добавила специалист.

Она подчеркнула, что все люди разные, подход к построению стратегии должен быть индивидуальным на основе принципов, идей, опыта, способов мышления (желание жить «от зарплаты до зарплаты» или не задумываться об этом), планов и средств их достижения.

«Ежедневно принимаемые нами решения (или их отсутствие), неумелое распоряжение деньгами могут ощутимо ударить по кошельку, поставив под угрозу собственную финансовую безопасность. Чтобы этого избежать, на основе финансовой стратегии создается сбалансированный план по управлению финансами, содержащий денежные потоки по доходам и расходам и их грамотное распределение на среднесрочный и долгосрочный периоды времени. В рамках финансовой стратегии человек с учетом всех возможных экономических рисков учится распоряжаться сбережениями, инвестициями, выплатами по ипотеке и кредитам, банковскими вкладами и накопительными счетами, формирует свою финансовую подушку безопасности.

Работа над доходами, уменьшение долговых обязательств, изменение структуры потребления — составляющие финансового плана, которые позволят остаться на плаву в нестабильной экономической реальности, не жертвуя своими желаниями и целями», — рассказала Соколова.

Она добавила, что финансовая свобода (жизнь на пассивный доход) и благополучное будущее без зависимости от внешних условий — главные цели финансовой стратегии, поэтому для прочного фундамента важно использовать экологичные методы и инструменты (то есть основанные на законности, легальности, безопасности и максимальной эффективности для каждого конкретного человека)», — подчеркнула эксперт.

«Эффективная финансовая стратегия – это не только более высокий уровень жизни, но и помощь нашим будущим поколениям в реализации личных достижений за счет устойчивого финансового фундамента. При грамотной консультации эксперта мы в состоянии построить для нее этот фундамент, облегчив и сократив путь к планам, целям, желаниям, создав для родных нам людей благополучное и независимое, безопасное будущее. Позаботиться о финансовой свободе своих близких — значит дать им возможность подняться на ступень выше и быстрее реализовать свои таланты», — резюмировала специалист.

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