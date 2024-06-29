Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Черниговской ТЭЦ произошел пожар

Пожар произошел на Черниговской ТЭЦ на Украине, станция выведена из строя

close
100%
Vitalii Hnidyi/Reuters

Представитель «Теплокоммунэнерго» Алексей Щербина заявил, что пожар произошел на Черниговской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), станция выведена из строя. Об этом сообщает «Общественное».

Щербина подчеркнул, что возгорание уже было ликвидировано. Станцию планируют запустить в работу в ближайшее время. Щербина утверждает, что на станции произошло короткое замыкание, оборудование было выведено из строя. В текущий момент производится переподключение абонентов.

До этого глава украинской энергетической компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что зимой 2024-2025 годов подача электричества для жителей Украины будет ограничена 12 часами в сутки.

По словам Коваленко, к зиме дефицит электроэнергии на Украине составит 30-35%. При условии восстановления критической инфраструктуры, через которую жителям будут распределять остатки, электроэнергия будет подаваться в дома 12 часов в сутки, на сегодняшний день это базовый прогноз.

26 июня на Украине признали отсутствие возможностей для восстановления и защиты энергообъектов.

Ранее на Украине сообщили о сокращении времени отключения света в августе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами