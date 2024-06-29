На Черниговской ТЭЦ произошел пожар

Представитель «Теплокоммунэнерго» Алексей Щербина заявил, что пожар произошел на Черниговской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), станция выведена из строя. Об этом сообщает «Общественное».

Щербина подчеркнул, что возгорание уже было ликвидировано. Станцию планируют запустить в работу в ближайшее время. Щербина утверждает, что на станции произошло короткое замыкание, оборудование было выведено из строя. В текущий момент производится переподключение абонентов.

До этого глава украинской энергетической компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что зимой 2024-2025 годов подача электричества для жителей Украины будет ограничена 12 часами в сутки.

По словам Коваленко, к зиме дефицит электроэнергии на Украине составит 30-35%. При условии восстановления критической инфраструктуры, через которую жителям будут распределять остатки, электроэнергия будет подаваться в дома 12 часов в сутки, на сегодняшний день это базовый прогноз.

26 июня на Украине признали отсутствие возможностей для восстановления и защиты энергообъектов.

Ранее на Украине сообщили о сокращении времени отключения света в августе.