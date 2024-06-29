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Боевики специально устроили атаку в Дагестане на Троицу

Baza: боевики в Дагестане надеялись на большое количество людей на Троицу

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Террористы в Дербенте и Махачкале специально устроили атаку на День Святой Троицы с расчетом на то, что в храмах будет много людей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Боевики специально атаковали храмы в Дербенте и Махачкале 23 июня — в этот день православные отмечают День Святой Троицы. Нападавшие рассчитывали, что в церкви будет много народу», – отметил источник издания, добавив, что преступникам попался только священник отец Николай, которому они перерезали горло.

До этого выяснилось, что около 20 тюменских полицейских участвовали в перестрелке с боевиками в Дагестане 23 июня. Силовики находились в командировке и оказались одними из первых, кто прибыл на место преступления.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. Вооруженные боевики обстреляли православные храмы и синагоги. В ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидировали одного из сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Османа.

Ранее в Дагестане правоохранители приступили к работе по выявлению лиц, связанных с боевиками.

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