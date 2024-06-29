В Киеве включились сирены воздушной тревоги

На Украине воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

Сирены в украинской столице включились около 19:30.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога также звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Четыре региона попали в красную зону на карте тревог около 19:10. При этом в Харьковской области сирены включились более часа назад.

Днем в субботу, 29 июня, взрывы произошли в подконтрольном властям Украины городе Запорожье. До этого в ряде районов Запорожской области объявили воздушную тревогу.

24 июня на Украине узнали, когда армия РФ ударит по ВСУ в Запорожье. По словам украинского политолога Андрея Золотарева, город Запорожье имеет большое стратегическое значение для передвижения войск за счет мостов через реку Днепр.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).