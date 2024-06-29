Москвичей предупредили об аномальной погоде

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в начале июля в Москву придут тропические ночи. Об этом сообщается в Telegram-канале синоптика.

Он подчеркнул, что 30 июня и первые пять дней июля ознаменуются аномальной жаркой погодой. В понедельник, 1 июня, ожидается +30…+32°C, во вторник — +31…+33°C. В среду ожидается пик жары, днем температура достигнет +32…+34°C.

Леус добавил, что также в Москве и области ожидаются тропические ночи, когда в темное время суток температура воздуха не опускается ниже 20°C.

До этого глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что максимальная температура воздуха в центральной России на предстоящей неделе достигнет 34°C, а «изматывающая» жара продержится в регионе до 5 июля.

Накануне Гидрометцентр России сообщил, что в субботу, 29 июня, в Москве ожидается жаркая погода, возможен небольшой дождь. В воскресенье, 30 июня, в столице предполагается такая же погода, с той разницей, что кратковременный дождь может сопровождаться грозой. Ветер усилится до 6-11 м/с.

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