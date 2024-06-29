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В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель

Гладков: в селе Маломихайловка в момент атаки со стороны ВСУ пострадал мужчина

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Мария Девахина/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Два населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атакам со стороны ВСУ», — отметил глава региона.

Он уточнил, что в селе Маломихайловка ранение шеи получил один мирный житель. Мужчину доставили в областную клиническую больницу, где оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, осколки снарядов повредили пять частных домов: выбили окна, посекли кровлю, фасады, заборы и хозпостройки. Кроме того, под обстрел попал социальный объект, три легковых автомобиля и один грузовик, а также — линия электропередачи.

На автодороге между селами Муром и Архангельское беспилотник атаковал машину.

До этого стало известно, что дроны ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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