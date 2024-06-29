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Выяснились новые подробности о полицейских, вступивших в бой с боевиками в Дагестане

72.ru: около 20 тюменских полицейских вели бой с террористами в Дагестане

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Около 20 тюменских полицейских участвовали в перестрелке с боевиками в Дагестане 23 июня. Новые подробности участники событий сообщили изданию 72.ru.

Отмечается, что силовики находились в командировке и оказались одними из первых, кто прибыл на место преступления.

«Мы находились на дежурстве, когда по рации поступило сообщение о стрельбе. Напали на ДПС. Мы сразу выехали. Когда прибыли, сразу попали под обстрел и вступили в бой», — рассказал полицейский.

Другой правоохранитель отметил, что бой с террористами длился несколько часов. Все это время они не только отстреливались, но и прикрывали коллег и мирных жителей. Затем на место прибыл спецназ, после чего начался штурм и боевиков ликвидировали.

«Полицейские стояли до последнего, исполняя свой служебный долг, проявляя мужество и героизм», — заключил собеседник.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. Вооруженные боевики обстреляли православные храмы и синагоги. В ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидировали одного из сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Османа.

Ранее в школе имени Нурмагомедова провели обыски из-за терактов в Дагестане.

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