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В Донецке после обстрела со стороны Украины загорелся жилой дом

В Донецке после обстрела ВСУ начался пожар в жилом доме и сгорела хозпостройка

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МЧС РФ по ДНР

В Донецке жилой дом загорелся после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

При обстреле Петровского района города пожар начался в жилом доме по ул. Гейне. Огонь полностью уничтожил часть домовладения и хозпостройку. Хозяев спасло то, что в момент обстрела их не было дома. Соседи также покинули жилье незадолго до происшествия.

«Отъехали и через полминуты услышали взрыв», — рассказала очевидец происшествия Елена Львовна.

По ее словам, когда вернулись к дому, он был уже полностью охвачен огнем. Пламя перекинулось и на соседскую летнюю кухню, которая полностью сгорела буквально за пять минут. По словам женщины, за первым прилетом последовал второй, но на него не обратили внимания, так как в этот момент вывозили детей.

До этого украинская ракета пробила крышу школы №91 в Петровском районе Донецка.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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