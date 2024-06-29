Вожатые пензенского лагеря «Белка» просили родителей забрать отравившихся детей домой

Жительница Пензы Светлана рассказала «Газете.Ru», что симптомы отравления у детей, отдыхавших в лагере «Белка», появились через два дня после начала смены. Она отметила, что отравившихся воспитанников было много — вожатые просили родителей забрать детей домой.

«Смена открылась 23 июня, 25 июня дети уже начали себя плохо чувствовать. Наши двое детей плохо себя почувствовали в четверг вечером, в пятницу утром их забрали с плохим самочувствием — диарея, рвота, к вечеру температура 38°C. [Администрация] аргументировала тем, что дети не мыли руки — весь лагерь. Таких детей там было много, изоляторы были заполнены, поэтому вожатые просили забрать детей домой. Планируем, конечно, вернуться по выздоровлении, но отдых испорчен, впечатления соответствующие», — сказала она.

Светлана добавила, что случаи отравления появились еще в конце предыдущей смены. По ее словам, в лагере была выявлена проблема с поставкой продуктов.

«Думаю, дело в условиях. Может в воде, вода желтая. До этого была выявлена проблема с поставкой продуктов сомнительного качества. Писали, что поставщика сменили, но правда ли это. Проблема началась еще в конце первой смены, видимо, не было должной обработки корпусов, дезинфекции и прочего», — заключила она.

Ранее жители Пензы сообщили в соцсетях о массовом отравлении детей в местном лагере «Белка». По словам одного из родителей, причиной стала еда, для приготовления которой используются продукты «сомнительного качества». В результате более 100 человек уже покинули учреждение.

Как сообщила прокуратура региона в Telegram-канале, более 30 детей обратились за медицинской помощью, начата проверка. В минздраве Пензенской области отметили, что состояние обратившихся за медпомощью детей стабильное и не вызывает опасений.

Ранее в Туапсе детей, приехавших на отдых в лагерь, забыли на вокзале.