Назван исполнитель теракта у посольства Израиля в Белграде

Террорист, который выстрелил из арбалета в дежурившего у посольства Израиля в Белграде сербского жандарма, по предварительной информации, принадлежал к радикальному исламистскому движению. Об этом заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич, передает ТАСС.

«Теракт совершил Милош Жуйович 1999 года рождения из города Младеновац, сменивший имя на Салахудин», — отметил руководитель ведомства.

Он уточнил, что, по предварительной информации, напавшим, скорее всего, является гражданин Сербии, который принимал участие в ваххабитском движении.

В министерстве отметили, что Дачич уже провел телефонный разговор с послом еврейского государства в Сербии Яхелем Виланом.

Из-за теракта повышенные меры безопасности приняли не только в столице, но и в других городах страны. Правоохранители проводят проверку.

До этого в МИД Израиля прокомментировали стрельбу из арбалета у посольства в Белграде.

Ранее в Московской области граффитчик угрожал охраннику поезда пистолетом.