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Захарова с иронией прокомментировала дебаты Байдена и Трампа

Захарова оценила дебаты Байдена и Трампа фразой «чего-то не хватало»

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, предвыборным дебатам между действующим президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом «чего-то не хватало». Об этом дипломат заявила в своем Telegram-канале.

«Заставила себя досмотреть до конца «дебаты» Байдена и Трампа. Чего-то не хватало. Может, [бывшего спикера палаты представителей в конгрессе] Нэнси Пэлоси», — говорится в посте Захаровой.

До этого телеканал CNN сообщил, что сотрудники Белого дома сильно обеспокоены из-за неудачного выступления президента США Джо Байдена в дебатах с экс-лидером Штатов Дональдом Трампом, многие из них шутят о возможной смене работы.

Обозреватель The New York Times Николас Кристоф заявил, что президенту Байдену не стоит продолжать предвыборную гонку после провальных дебатов с Дональдом Трампом, поскольку ему не удалось развеять слухи относительно своего здоровья и эффективности.

Ранее в Госдуме сравнили Байдена на дебатах с мумией.

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Выборы в США — 2024
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