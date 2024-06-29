СК и прокуратура проверят обращения детей за медпомощью в лагере Пензы

Следственный комитет Российской Федерации и прокуратура Пензенской области проведут проверку по факту массового обращения детей в детском лагере Пензы за медицинской помощью. Об этом сообщает РИА Новости.

В СК отметили, что в настоящий момент следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Также будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при организации питания.

В прокуратуре Пензенской области отметили, что в общей сложности на данный момент более 30 детей пожаловались на плохое самочувствие, часть из них медицинские работники лагеря поместили в изолятор.

До этого в Пензе родители рассказали о массовом отравлении детей в местном лагере.

По словам одного из взрослых, причиной стала еда, для приготовления которой используются продукты «сомнительного качества». В результате более 100 человек уже покинули ДОЦ «Белка».

По словам родителей, специалисты уже обращали внимание администрации на необходимость закрыть лагерь на карантин. Несмотря на распространение инфекции, управляющие игнорируют проблему.

Ранее на Алтае двухмесячный ребенок отравился спиртом через грудное молоко.