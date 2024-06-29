Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин сбил детей, которые шли по краю проезжей части

На Сахалине водитель сбил четверых детей

close
100%
«Госавтоинспекция Сахалинской области»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Госавтоинспекция Сахалинской области»

На Сахалине произошло ДТП с участием детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел в селе Взморье. По предварительной информации, автомобиль марки Toyota двигался по улице, но в какой-то момент не справился с управлением и сбил людей, которые шли по краю проезжей части.

В результате пострадали четыре ребенка, все они получили травмы. О характере повреждений и состоянии не сообщается.

«Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался», – сообщается в публикации.

На данный момент правоохранители проводят проверку. Мероприятие поможет выяснить обстоятельства произошедшего и установить причины.

До этого в Курганской области дети попали в больницу после ДТП. По данным источников, пьяный мужчина сел за руль и в какой-то момент потерял управление. В результате все находившиеся в салоне люди получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Ранее владелец BMW получил от компании $2 млн за отрезанный дверью палец.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами