Россиянин сбил детей, которые шли по краю проезжей части

На Сахалине произошло ДТП с участием детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел в селе Взморье. По предварительной информации, автомобиль марки Toyota двигался по улице, но в какой-то момент не справился с управлением и сбил людей, которые шли по краю проезжей части.

В результате пострадали четыре ребенка, все они получили травмы. О характере повреждений и состоянии не сообщается.

«Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался», – сообщается в публикации.

На данный момент правоохранители проводят проверку. Мероприятие поможет выяснить обстоятельства произошедшего и установить причины.

До этого в Курганской области дети попали в больницу после ДТП. По данным источников, пьяный мужчина сел за руль и в какой-то момент потерял управление. В результате все находившиеся в салоне люди получили серьезные травмы и были госпитализированы.

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