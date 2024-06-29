«Полный треш»: родители рассказали о массовом отравлении детей в лагере Пензы

Жительница Пензы Наталья рассказала «Газете.Ru», что ее сын отравился в детском оздоровительном лагере «Белка»: ребенок жаловался на сильную тошноту, боль в животе и головокружение. По словам женщины, причиной отравления могла стать грязная посуда. Пострадавший мальчик рассказал матери, что медперсонал лагеря отшучивается и утверждает, что дети сами наелись «запрещенки».

«Симптомы ужасные: голова кружится, очень сильно тошнит и болит живот. [Сын] начал звонить вчера с утра, говорит, тут полный треш творится, блевотину с полов смывают. Говорит, что медперсонал отшучивается: «наелись запрещенки, вот вас и повело!» У них в отряде много [заболевших] — особенно девочек. Пока еще в лагере. Там ведь посуда грязная, нормально не моют. А питание — ни салата, в летний сезон — половинка огурца или четвертинка помидорки. Мой сын ест быстро, не замечает порой, что ест. Сын говорит, обращаться бесполезно. [Сотрудники лагеря] отвечают другим родителям, что все у них хорошо», — сказала она.

Мать другого ребенка Ольга рассказала, что первые симптомы появились у ее дочери 25 июня. По ее словам, директор учреждения объяснила отравление тем, что дети переели чипсов и сухариков. Ольга добавила, что на сегодняшний день в отряде из 33 человек осталось лишь 17.

«Начало рвать во вторник 25 июня. По рассказам дочери, каждый день кого-то из отряда рвало, болели животы. Забирали в лазарет утром, вечером возвращали в палаты. В первый раз поехала в лагерь — и такое. У меня ребенок мало ест и не все, поэтому чем именно могла отравиться — не могу сказать. Ложки в разводах каких-то были, как она сказала, на другое не жаловалась. Связывалась с директором лагеря, меня заверили, что моя дочь и еще две девочки, которых тоже рвало, переели на ночь чипсов, сухарей и напились лимонада. Сказали, забирать не нужно. На данный момент ребенок дома, сегодня забрали. В ее отряде было 33 человека, когда ее забирали, оставалось 17, и за тремя девочками уже ехали родители», — пояснила она.

До этого жители Пензы сообщили в соцсетях о массовом отравлении детей в местном лагере «Белка». По словам одного из родителей, причиной стала еда, для приготовления которой используются продукты «сомнительного качества». В результате более 100 человек уже покинули учреждение.

Как сообщила прокуратура региона в Telegram-канале, более 30 детей обратились за медицинской помощью, начата проверка. В минздраве Пензенской области отметили, что состояние обратившихся за медпомощью детей стабильное и не вызывает опасений.

Ранее детей, приехавших на отдых в лагерь, забыли на вокзале.