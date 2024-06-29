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В Москве запустили конкурс на звание «Молодежной столицы России-2025»

Сергей Кириенко: День молодежи – день патриотического воспитания

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Во Владивостоке по телемосту состоялось закрытие Дня молодежи, а в Москве – его открытие. Также в Москве стартовал новый сезон конкурса на звание «Молодежной столицы России-2025», сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, каждый день у российской молодежи – день возможностей.

«Это ваше время мечтать, идти вперед, реализовывать свои мечты. День молодежи — не только праздник, это день настоящего патриотического воспитания, день, когда многие определяют свою будущую судьбу», — сказал он.

По словам вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко, благодаря президенту России Владимиру Путину в каждом селе и городе страны есть круглогодичная площадка для встреч и творчества.

«Мы чувствуем тепло сердец, которое идет из Владивостока и по всей стране», — отметил он.

В главной объединяющей церемонии Дня молодежи по всей России также приняли участие Герои СВО и участники программы «Время героев».

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