Стал известен формат школьного выпускного в Белгороде

Выпускной для белгородских школьников 29 июня пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов, передает РИА Новости.

«Выпускной в школах — в Белгороде он в онлайн-формате», — сказал он.

Глава города назвал минувший учебный год непростым «из-за ухудшения оперативной обстановки». По его словам, из 1602 выпускников школ — 490 медалистов, 21 — сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Демидов подчеркнул, что вопреки трудностям система образования Белгорода демонстрирует «очень хорошие результаты».

В начале июня Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

До этого губернатор написал в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Долгое Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.

До этого Люся Чеботина пожелала выпускникам влюбиться и создать семью.