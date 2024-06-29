Два священника УПЦ возвращены в Россию с Украины

В Россию вернулись два священника Украинской православной церкви Московского патриархата, это стало возможным благодаря огромной работе российской стороны. Об этом заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова Telegram-канале.

«Возвращены в Россию священники Украинской православной церкви Московского патриархата Н. Закроец и А. Лунегов», – сообщила Москалькова, поприветствовав взаимное возвращение гражданских лиц между Россией и Украиной.

Москалькова отметила, что на этой неделе был освобожден и возвращен в Россию из украинского заключения митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого во вторник принял патриарх Кирилл.

До этого митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких) Украинской православной церкви, приговоренный на Украине к пяти годам заключения, был освобожден по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ранее Москалькова предложила вернуть в РФ наказание за домашнее насилие.