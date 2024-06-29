Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России продлили эксперимент по использованию виртуальных соцкарт в транспорте

Правительство продлило эксперимент по использованию виртуальных соцкарт

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Правительство Российской Федерации продлило до конца 2025 года эксперимент по использованию виртуальных социальных карт в общественном транспорте. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В постановлении подчеркивается, что апробация механизма, позволяющего льготным категориям граждан оформить виртуальную соцкарту и использовать ее в общественном транспорте, продлена до 31 декабря 2025 года.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой создать аналог «Пушкинской карты» для пенсионеров и выделять ежегодно по 10 тыс. рублей на посещение людьми старше 60-65 лет культурных мероприятий.

Парламентарий отметила, что, согласно опросам, 42% российских пенсионеров не посещают театры. Вместе с тем депутат подчеркнула, что пожилые родственники часто помогают детям с воспитанием внуков и занимаются «формированием мировоззрения» детей и «передачей культурного кода».

Ранее Яна Лантратова предложила вручать беременным специальные сертификаты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами