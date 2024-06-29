В России продлили эксперимент по использованию виртуальных соцкарт в транспорте

Правительство Российской Федерации продлило до конца 2025 года эксперимент по использованию виртуальных социальных карт в общественном транспорте. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В постановлении подчеркивается, что апробация механизма, позволяющего льготным категориям граждан оформить виртуальную соцкарту и использовать ее в общественном транспорте, продлена до 31 декабря 2025 года.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой создать аналог «Пушкинской карты» для пенсионеров и выделять ежегодно по 10 тыс. рублей на посещение людьми старше 60-65 лет культурных мероприятий.

Парламентарий отметила, что, согласно опросам, 42% российских пенсионеров не посещают театры. Вместе с тем депутат подчеркнула, что пожилые родственники часто помогают детям с воспитанием внуков и занимаются «формированием мировоззрения» детей и «передачей культурного кода».

Ранее Яна Лантратова предложила вручать беременным специальные сертификаты.