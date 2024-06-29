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«Испугались все, просто никто не подал виду»: пассажир — об аварийной посадке в Екатеринбурге

Пассажир выкатившегося за пределы ВПП самолета рассказал, что паники на борту не было

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Соцсети

На борту самолета авиакомпании UVT AeroCRJ-200, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, не было паники. Об этом «Газете.Ru» сообщил один из пассажиров Мансур. По его словам, борт резко развернуло во время посадки, экипаж попросил пассажиров оставаться на местах. Он отметил, что после инцидента судно осмотрели пожарные.

«По полосе ехали, в этот момент резко просто самолет развернуло и съехали [с полосы]. Люди тоже не кричали, ничего, все спокойно, стюардесса все хорошо отработала по инструкции. Никто вопросы даже не задавал. Все же поняли, что с полосы выбросило. Наверное, испугались все, просто никто не подал виду, все спокойно сидели даже в момент, когда резко развернуло, ни женщины, ни дети [не паниковали], все спокойно отреагировали. Наверное, больше всего я переживал. Приехали пожарные, посмотрели. Там, наверное, сразу нельзя выходить, как они согласие дали, открыли [двери самолета], автобус приехал, мы уехали. Погода дождливая. Когда приземлялись, было ощущение, что дул боковой ветер. Я не специалист, может, это нормальный режим полета», — сказал он.

Мансур добавил, что после инцидента людей направили в терминал, багаж им привезли за десять минут.

29 июня самолет, летевший из Тобольска в Екатеринбург, выкатился за пределы полосы в аэропорту Кольцово: воздушное судно развернуло боком и выбросило на газон. В пресс-службе аэропорта сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Отмечается, что пассажиров доставили в терминал, им выдали багаж.

Как сообщили в центральном следственном управлении по транспорту, причиной происшествия стали неблагоприятные условия.

Ранее в аэропорту турецкого города Анталья 200 россиян оказались заперты на борту Boeing 767-300.

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