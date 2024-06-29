Названы предварительные причины выката самолета в Кольцово

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации назвали предварительные причины выката самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В заявлении подчеркивается, что по предварительной версии причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия.

До этого стало известно, что самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

Уточняется, что самолет совершил аварийную посадку. По информации из соцсетей, воздушное судно развернуло боком и выбросило на газон.

Представители авиакомпании отказались комментировать инцидент. В пресс-службе Кольцово также не поделились оперативной информацией.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что в аэропорту турецкого города Анталья 200 россиян оказались заперты на борту Boeing 767-300.

23 июня пассажирский самолет Ан-24 получил повреждения во время посадки в аэропорту Петропавловск-Камчатский.

Ранее в ЯНАО пассажирский самолет совершил посадку в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта.