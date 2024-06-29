Рейс Azur Air из Антальи вылетел в Москву после осмотра

Задержанный в турецкой Анталье рейс российской авиакомпании Azur Air вылетел в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рейс ZF-1002 «Анталья — Внуково» вылетел из международного аэропорта Антальи в 12:37 по местному времени (совпадает с московским)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время выруливания на точку запуска экипаж принял решение вернуться на стоянку для проведения дополнительного осмотра. Потребовалась дополнительная заправка воздушного судна топливом.

До этого сообщалось, что в аэропорту турецкого города Анталья 200 россиян оказались заперты на борту Boeing 767-300. Отмечалось, что Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air должен был вылететь из Антальи в Москву в семь утра. Как рассказал Mash один из пассажиров, люди сидели внутри раскаленного самолета больше часа.

28 июля рейс авиакомпании «ЮТэйр», следовавший из Москвы в Тюмень, экстренно приземлился в Челябинске.

Ранее были названы предварительные причины выката самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.