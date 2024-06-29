В МИД Израиля прокомментировали стрельбу из арбалета у посольства в Белграде

Никто из сотрудников посольства Израиля в Белграде не пострадал при попытке теракта. Об этом сообщила пресс-служба МИД еврейского государства, передает РИА Новости.

«Посольство закрыто, ни один сотрудник посольства не пострадал. Пострадал местный полицейский. Обстоятельства происшествия выясняются», — сказано в сообщении.

До этого издание The Times of Israel сообщало, что неизвестный ранил из арбалета полицейского у посольства Израиля в Сербии. Офицер был ранен в шею стрелой, но сумел произвести ответный выстрел.

В январе возле израильской дипмиссии в столице Швеции Стокгольме была найдена ручная граната. В Службе безопасности Швеции уточняли, что предварительное расследование, начатое полицией 31 января, перешло к службе безопасности. В связи с этим преступление было переквалифицировано на террористический акт.

В апреле неизвестные две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства России в Вильнюсе.

Ранее в Московской области граффитчик угрожал охраннику поезда пистолетом.