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В городе Запорожье произошли взрывы

В подконтрольном Украине городе Запорожье зафиксировали взрывы

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Взрывы произошли в подконтрольном властям Украины городе Запорожье. Об этом сообщило украинское издание «Политика страны».

Подробности происшедшего в публикации не приводятся.

Сейчас в ряде районов Запорожской области объявили воздушную тревогу. Также сирены включились в семи регионах Украины. По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 13:42 сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской области. Примерно через 45 минут в красную зону на карте тревог попали Полтавская, Днепропетровская, Сумская, в Черкасская, Винницкая и Кировоградская области.

24 июня на Украине узнали, когда армия РФ ударит по ВСУ в Запорожье. По словам украинского политолога Андрея Золотарева, город Запорожье имеет большое стратегическое значение для передвижения войск за счет мостов через реку Днепр. При этом эксперт также выразил мнение, что Вооруженные силы (ВС) России продолжат продвигаться. Поэтому к концу лета у них вполне может быть возможность всерьез ударить по солдатам Киева на территории Запорожской области, резюмировал он.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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