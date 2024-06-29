В Сербии неизвестный выстрелил из арбалета в полицейского

Неизвестный ранил из арбалета полицейского у посольства Израиля в Сербии. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, офицер полиции был ранен в шею стрелой, но сумел произвести ответный выстрел.

Заместитель министра внутренних дел Сербии Ивица Дачич заявил, что полицейский находится в сознании, его доставили в больницу. Нападение расследуется.

До этого в Петербурге в полицию доставили 13-летнего мальчика и его друга, которых подозревали в стрельбе по автобусу, в котором находились люди. Выяснилось, что один из них взял с собой на прогулку пистолет, но не решился воспользоваться им, поэтому стрелял его друг.

22 июня сообщалось, что пассажир внедорожника устроил стрельбу во дворе жилого дома на улице Кирова в Новосибирске.

В начале июня в Домодедово драгдилеры на велосипедах несколько раз выстрелили в полицейского и скрылись.

Ранее в Московской области граффитчик угрожал охраннику поезда пистолетом.