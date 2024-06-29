В пензенском лагере массово отравились дети

В Пензе родители рассказали о массовом отравлении детей в местном лагере. Об этом сообщает Telegram-канал «Пенза Новости».

По словам одного из взрослых, причиной стала еда, для приготовления которой используются продукты «сомнительного качества». В результате более 100 человек уже покинули ДОЦ «Белка».

«С начала смены из лагеря уехало с диареей, рвотой и температурой более 60 детей», – сообщается в публикации.

По словам родителей, специалисты уже обращали внимание администрации на необходимость закрыть лагерь на карантин. Несмотря на распространение инфекции, управляющие игнорируют проблему.

Семьи планируют обратиться в компетентные органы, чтобы обратить их внимание на ситуацию.

До этого в Подмосковье в доме отдыха 20 детей в возрасте от восьми до 15 лет отравились. Выяснилось, что один из отдыхающих уже приехал с ротавирусом и заразил остальных.

Ситуацией заинтересовались в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства взяли смывы, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее на Алтае двухмесячный ребенок отравился спиртом через грудное молоко.