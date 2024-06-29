Депутат отметил внимание Путина к вопросам молодежи в стране

День молодежи, установленный распоряжением президента России Владимира Путина в прошлом году, показывает внимание главы государства к вопросам молодежи. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Мы видим, что президент постоянно встречается с молодыми людьми у нас, практически каждый месяц. Напомню, что мы вообще не видим, чтобы лидеры западных стран как-то общались с молодежью. Для них это люди, которые не интересуются политикой, поэтому к ним они и не обращаются. У нас молодежь полностью вовлечена в жизнь страны», — сказал он.

При этом Матвейчев рассказал, что согласно исследованиям социальной мобильности, в Европе менеджеры и государственные деятели в среднем на 10 лет старше, чем в России. По его словам, для США этот разрыв составляет 15-20 лет.

«Геронтократия поразила Запад. У нас в этом смысле все гораздо лучше, то есть работают те самые социальные лифты», — подчеркнул он.

Депутат также отметил, что безработица среди молодежи на Западе в среднем достигает 15%, то есть она выше, чем общий уровень безработицы.

«У них портрет безработного — это прежде всего молодой человек, который не может трудоустроиться после того, как закончил университет. И поэтому они очень долго учатся. В некоторых странах безработица доходит до 25% и до 50%. В Испании, например, есть такие города, где 75% молодежи является безработной», — рассказал он.

По его мнению, в такие российские проекты, как «Время первых», «Лидеры России» с совершенно разными треками, WorldSkills, огромное добровольческое движение страны и многие другие, являются эффективными социальными лифтами для молодежи, которые помогают интегрироваться во взрослую жизнь.

«Мы поддерживаем наставничество, видим, как сейчас молодежь у нас активно идет на производство, в рабочие профессии, чего не было долгое время. Вот это все как раз политика президента, прямое выполнение его указаний государством», — добавил Матвейчев.

Депутат считает необходимым, чтобы День молодежи становился поистине всероссийским и праздновался во всех регионах.

«Нужно, чтобы региональные власти придумывали какие-то изюминки для его празднования. Я думаю, что со временем это так и будет», — заключил политолог.