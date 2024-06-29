В Петербурге собака укусила курьера за половой орган, когда он доставлял заказ

Курьер из Петербурга попал в больницу после того, как отправился доставлять заказ. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на улице Вязовой. По словам самого 21-летнего юноши, на него напала собака. Неизвестно, был это питомец клиента или бездомная собака.

Молодого человека госпитализировали в Мариинскую больницу. У курьера диагностировали укушенную рану полового органа.

«После обработки раны пострадавшего отпустили, с заявлением в полицию он пока не обращался», – сообщается в публикации.

До этого в Казахстане четырехлетний ребенок едва не лишился полового органа из-за укуса собаки. Мальчик играл во дворе дома, когда на него напал соседский пес. Питомец повалил пострадавшего на землю, после чего разодрал область паха.

У пациента диагностировали рваную рану и травму бедренной кости. Хирурги провели сложную операцию. Владельца собаки нашли, ему грозит штраф.

Ранее в Петербурге мужчина попал в больницу после того, как собака укусила его за половой орган в парке.