Самолет выкатился за пределы полосы в Екатеринбурге

Самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерние ведомости».

Уточняется, что самолет совершил аварийную посадку. По информации из соцсетей, воздушное судно развернуло боком и выбросило на газон.

Представители авиакомпании отказались комментировать инцидент. В пресс-службе Кольцово также не поделились оперативной информаций.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что в аэропорту турецкого города Анталья 200 россиян оказались заперты на борту Boeing 767-300.

23 июня пассажирский самолет Ан-24 получил повреждения во время посадки в аэропорту Петропавловск-Камчатский.

20 июня гинеколог из Сургута, летевшая в отпуск рейсом Санкт-Петербург — Махачкала, убедила пилотов совершить экстренную посадку из-за беременной пассажирки, которой стало плохо. Во время полета у женщины началось кровотечение. На этом фоне врач попросила экипаж приземлиться в Саратове, чтобы местные медики успели спасти мать и ребенка.

Ранее в ЯНАО пассажирский самолет совершил посадку в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта.