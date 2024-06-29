Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ расстреляли группу беженцев во время эвакуации из Торецка

Советник главы ДНР Кимаковский заявил о расстреле ВСУ группы беженцев из Торецка

close
100%
Игорь Кимаковский/VK

Украинские солдаты расстреляли группу беженцев, которые эвакуировались из Торецка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Это была очередная группа беженцев, которые пытались эвакуироваться из Торецка», — сказал он.

По словам Кимаковского, в городе идут ожесточенные бои. Он подчеркнул, что уже известно о потере по меньшей мере семерых мирных жителей.

24 июня власти контролируемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) Торецка заявили о намерении провести принудительную эвакуацию местного населения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин. По его словам, с 22 июня город уже покинули 500 человек из оставшихся там шести тысяч жителей, и с каждым часом люди продолжают уезжать.

Минобороны последние дни сообщало об успешных действиях ВС РФ на этом направлении. Российские военкоры рассказали о взятии под контроль в этом районе населенного пункта Шумы. Генштаб ВСУ официально не признал прорыв рядом с Торецком, но на его фоне Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными войсками ВСУ Юрия Содоля.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами