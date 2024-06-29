Украинские солдаты расстреляли группу беженцев, которые эвакуировались из Торецка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Это была очередная группа беженцев, которые пытались эвакуироваться из Торецка», — сказал он.

По словам Кимаковского, в городе идут ожесточенные бои. Он подчеркнул, что уже известно о потере по меньшей мере семерых мирных жителей.

24 июня власти контролируемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) Торецка заявили о намерении провести принудительную эвакуацию местного населения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин. По его словам, с 22 июня город уже покинули 500 человек из оставшихся там шести тысяч жителей, и с каждым часом люди продолжают уезжать.

Минобороны последние дни сообщало об успешных действиях ВС РФ на этом направлении. Российские военкоры рассказали о взятии под контроль в этом районе населенного пункта Шумы. Генштаб ВСУ официально не признал прорыв рядом с Торецком, но на его фоне Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными войсками ВСУ Юрия Содоля.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.