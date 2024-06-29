200 россиян застряли на борту самолета в аэропорту Антальи

В аэропорту турецкого города Анталья 200 россиян оказались заперты на борту Boeing 767-300. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, двое взрослых и ребенок из-за жары потеряли сознание. Уточняется, что люди сидят в духоте, поскольку в самолете не работают кондиционеры.

Boeing 767-300 авиакомпании AzurAir должен был вылететь из Антальи в Москву в семь утра. Сначала людей держали возле выхода на посадку, а затем привели на борт. Пассажиры вынужденно разделись и стали передавать друг другу оставшуюся воду.

На протяжении всего времени пилоты не могут запустить двигатели воздушного судна. Одна из попыток увенчалась успехом, однако после выезда самолета на взлетно-посадочную полосу (ВПП) двигатели снова заглохли.

Как рассказал Mash один из пассажиров, люди сидели внутри раскаленного самолета больше часа.

В AzurAir при этом заявили, что выруливания на ВПП не было и Boeing вернулся на стоянку для допосмотра. Представители компании извинились за доставленные неудобства. По данным Mash, рейс ZF-1002 Анталья — Москва вылетел из Турции в Россию в 12:37 мск.

28 июля рейс авиакомпании «ЮТэйр», следовавший из Москвы в Тюмень, экстренно приземлился в Челябинске.

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