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Украина за сутки аварийно получала электроэнергию из трех стран

Украина за сутки из-за дефицита электроэнергии импортировала ее из трех стран

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Anna Voitenko/Reuters

Для перекрытия высоко уровня дефицита электроэнергии на Украине привлекается аварийная помощь из-за рубежа и импортные поставки. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго страны.

По данным ведомства, за минувшие сутки аварийные поставки привлекались из Польши, Румынии и Словакии, а коммерческий импорт составлял 31 390 МВт-ч. За текущие сутки планируется импортировать до 35 203 МВт-ч.

В Минэнерго уточнили, что в субботу графики почасовых отключений потребителей применяются с 0:00 до 24:00.

До этого глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявлял, что гражданам Украины, проживающим в прифронтовых районах, не будут отключать электроснабжение.

До этого в «Укрэнерго» сообщали о планах рекордно увеличить импорт электроэнергии из стран Европы. По данным компании, импорт может превысить отметку в 33,5 тысячи МВт*ч, экспорта при этом не предвидится.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко также заявлял, что страна уже лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей.

Ранее на Украине назвали причину приближения переговоров с Россией.

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