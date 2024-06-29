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Мошенники неделю запугивали 77-летнего красноярца и похитили у него 11,3 млн рублей

В Красноярске мошенники неделю общались с пенсионером и выманили 11,3 млн рублей

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Shutterstock

77-летний житель Красноярска лишился всех накоплений и продал машину, неделю общаясь с телефонными мошенниками. Об этом сообщает областная прокуратура.

С пожилым мужчиной по телефону связались неизвестные, сначала они представились сотрудниками поликлиники. Выманив у пенсионера персональные данные, аферисты неделю убеждали красноярца, что он стал жертвой неизвестных преступников, которые пытаются завладеть его сбережениями.

77-летний россиянин перевел злоумышленникам 9,6 млн рублей личных накоплений, а затем продал автомобиль и отправил мошенникам еще 1,7 млн. Несмотря на многократные предупреждения сотрудников банка о возможной афере, красноярец продолжал обналичивать накопления и пополнять продиктованные незнакомцами счета.

До этого сообщалось, что в Весьегонске интернет-мошенники оформили кредит на женщину без ее ведома, невольной соучастницей преступления стала дочь потерпевшей. С 10-летней дочерью потерпевшей в одном из мессенджеров связались неизвестные, которые предложили девочке приобрести валюту в популярной игре. Для этого в ходе переписки аферисты убедили ребенка разблокировать телефон матери и сфотографировать данные ее банковской карты, после чего отправить их собеседнику. Девочка выполнила указания незнакомцев, не сообщив ничего родителям. Вскоре мать получила смс-уведомления о том, что на ее имя успешно оформлен кредит на 350 тысяч рублей.

Ранее мошенник подбрасывал женщине головы птиц и куклы, а потом «снял порчу» за 3,8 млн. рублей.

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