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Воронежский губернатор выразил соболезнования жителям Курской области после атаки БПЛА

Гусев выразил соболезнования пострадавшим при атаке БПЛА по Курской области

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования главе и жителям Курской области в связи с атакой украинских беспилотников, в результате чего пострадали люди. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

«Желаю выздоровления пострадавшим. Воронежская область готова предоставить необходимую помощь», — написал воронежский губернатор.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в ночь на 29 июня украинский беспилотник атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района.

В результате сброса боеприпаса пострадали пять человек, в том числе двое маленьких детей, — никого спасти не удалось. Еще два члена семьи в тяжелом состоянии были доставлены в Рыльскую районную больницу.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Минобороны назвало число сбитых над регионами РФ украинских БПЛА за ночь.

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Атаки БПЛА на Россию
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