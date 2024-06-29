ВСУ ударили дроном по Курской области, пострадали люди

В Курской области в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому пострадали пять человек, в том числе двое маленьких детей, — никого спасти не удалось. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в Telegram-канале.

По его словам, в ночь на 29 июня украинский БПЛА атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района.

Еще два человека в тяжелом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь, добавил Мирошник.

Накануне вечером сообщалось, что в результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника в селе Гордеевка Курской нарушено газоснабжение. При этом 28 июня неоднократно обстреливались село Заолешенка Суджанского района, поселки Теткино, Краснооктябрьский и Новый Путь, села Веселое и Сергеевка, деревня Елизаветовка Глушковского района, село Троицкое и деревня Викторовка Кореневского района. Тогда никто из жителей не пострадал.

Ранее Минобороны назвало число сбитых над регионами РФ украинских БПЛА за ночь.