Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Во всех регионах Украины объявили ракетную тревогу. Это следует из данных карты министерства цифровой трансформации Украины.

«Ракетная опасность на всей территории Украины! Взлет МиГ-31К», — говорится в сообщении.

27 июня сообщалось, что на энергетическом объекте в центре Киева произошел взрыв, который привел к пожару. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко заявил, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стала известна тактика авиации ВСУ для сохранения самолетов.