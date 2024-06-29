В Балашихе врачи пытались реанимировать кота после пожара в общежитии

После пожара в общежитии в Балашихе врачи пытались реанимировать не только пострадавших людей, но и животных. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица происшествия Арина. Она уточнила, что видела кота, который лежал в карете скорой помощи под кислородной маской, однако дальнейшая его судьба женщине неизвестна.

«Живем почти в соседнем доме, были на прогулке в это время. Увидели мы, когда пожар был потушен около 23:30, было несколько пожарных машин и скорая помощь, из людей никого еще не было. Позже еще подошли, около 00:30 уже было много пожарных машин, скорой помощи, спасательная служба и полиция, уже была перекрыта дорога, все оцеплено. Люди сказали, пять погибших. Позже увидели, как [они] лежали на земле накрытые. Одного человека, видимо, хотели спасти, так как лежал на носилках, но безрезультатно. Еще молодцы ребята — хотели спасти котика, лежал в машине скорой помощи под кислородной маской, но позже унесли, остался ли жив — не знаю. Ранее не знала, что это было общежитие, но могу сказать точно, что оно для семей, не для студентов», — сказала она.

В ночь на 29 июня в подмосковной Балашихе на улице Керамическая произошел пожар. Известно, что пять человек скончались, но трех удалось спасти. Также были эвакуированы 10 человек. В ГУ МЧС России отметили, что огонь распространился на площади 40 кв. метров. В ведомстве также добавили, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

24 июня в здании подмосковного Фрязина четыре этажа полностью выгорели в результате мощного пожара. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что причиной ЧП стал дуговой пробой в электросети, то есть электрический разряд, который случается при неисправностях и повреждениях в электроустановках. Такой пробой стал причиной воспламенения горючих материалов.

Ранее в Подмосковье загорелся строительный рынок на площади 600 кв.м.