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При отражении ракетной атаки в Севастополе есть пострадавшие

В результате ракетной атаки ВСУ в Севастополе пострадали три мирных жителя

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Пресс-служба правительства Севастополя

В результате ракетной атаки в Крыму пострадали три мирных жителя. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным в результате ракетной атаки пострадали 3 мирных жителя», — написал губернатор.

Они получили легкие осколочные ранения и доставляются в больницу.

Он отметил, что в районе улицы Новикова упал осколок ракеты, в доме на Выгонной улице осколками разбило стекла, пробило крышу дома и потолок. На улице Жукова от упавших осколков пострадало несколько домов.

До этого Развожаев рассказал, что в Севастополе работает система противовоздушной обороны ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности. Он призвал население сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Также он сообщил об уничтожении двух воздушных целей в небе над акваторией и в районе Балаклавы.

Ранее очевидец рассказал, как происходила атака ВСУ на пляж в Севастополе.

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