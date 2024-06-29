В Сургуте врачи спасли пациентку с огромной опухолью в почке

Хирурги Сургутской окружной клинической больницы удалили пациентке опухоль, занимавшую половину почки. Об этом сообщает департамент здравоохранения Югры в Telegram-канале.

Жительница Сургута длительное время испытывала боль в области поясницы, женщина обратилась в поликлинику. Во время процедуры УЗИ у нее было выявлено новообразование, занимавшее половину почки, опухоль оказалась злокачественной. Врачи Сургутской больницы приняли решение оперировать пациентку и удалить новообразование.

«В операционной хирурги использовали все современные технологии и оборудование. Операция длилась около 4,5 часов. Почку удалось спасти, практически собрав ее заново. Ранее при образованиях таких размеров и тем более, когда они прорастали в полостную систему почки, о сохранении органа речь не шла», — сообщили в региональном Депздраве.

Хирургическое вмешательство проводилось малоинвазивным способом, спустя несколько часов после операции женщина уже пришла в себя и смогла самостоятельно передвигаться.

Ранее подмосковные врачи вытащили из сонной артерии пациента 6-сантиметровый тромб.